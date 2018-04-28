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В Пресненском районе задержаны подозреваемые в разбое
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В Пресненском районе задержаны подозреваемые в разбое 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения.
В дежурную часть территориального отдела полиции поступил звонок от очевидца о нападении на мужчину на 2-й Красногвардейской улице. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что двое неизвестных напали на гражданина, который отдыхал на скамейке около подъезда. Они избили его, забрали сумку и скрылись. Нарядом скорой помощи с множественными травмами потерпевший был доставлен в медицинское учреждение.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались приезжие мужчины в возрасте 34 и 42 лет.
Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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