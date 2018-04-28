В Пресненском районе задержаны подозреваемые в разбое

Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения.

В дежурную часть территориального отдела полиции поступил звонок от очевидца о нападении на мужчину на 2-й Красногвардейской улице. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что двое неизвестных напали на гражданина, который отдыхал на скамейке около подъезда. Они избили его, забрали сумку и скрылись. Нарядом скорой помощи с множественными травмами потерпевший был доставлен в медицинское учреждение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались приезжие мужчины в возрасте 34 и 42 лет.

Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.