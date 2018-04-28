Экс‐директор кубанской транспортной компании не платил зарплату пять месяцев

На экс‐директора транспортной компании завели уголовное дело. Предприниматель из Белореченска не выплачивал сотрудникам зарплату пять месяцев. Об этом сообщил СК России по Краснодарскому краю.

С января по июнь 2016 года 21 сотрудник фирмы не получал деньги за работу. При этом, у директора была возможность погасить долг, однако он тратил средства на другие цели.

В итоге предприниматель задолжал работникам почти 570 тысяч рублей. Общая задолженность по зарплате составила почти 570 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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