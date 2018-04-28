Ребенка беременной наркоторговки вырвали у нее из рук перед судом

Костроме осудили беременную молодую мать, которая зарабатывала на жизнь наркотиками, узнал KOSTROMA.TODAY. Помогал ей в этом 23-летний любовник.

По информации пресс-службы городской администрации, молодая семья нуждалась в деньгах. Они жили в общежитии и употребляли наркотики. И это несмотря на то, что девушка была беременна и у нее уже была годовалую дочь.

При этом на малышку мама совершенно не обращала внимания. Она нередко оставляла ее в ситуациях, опасных для жизни. Сама женщина тем временем участвовала в нарковечеринках, а девочка была предоставлена сама себе.

Судом было установлено, что костромичка два раза продала своей знакомой наркотики. В ее комнате было найдено 8 пакетиков с запрещенными веществами.

Против женщине и ее любовника были возбуждены уголовные дела. На стадии рассмотрения дела у девушки забрали дочку. Ее передали в органы опеки.