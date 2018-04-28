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Ребенка беременной наркоторговки вырвали у нее из рук перед судом
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Ребенка беременной наркоторговки вырвали у нее из рук перед судом 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме осудили беременную молодую мать, которая зарабатывала на жизнь наркотиками, узнал KOSTROMA.TODAY. Помогал ей в этом 23-летний любовник.
По информации пресс-службы городской администрации, молодая семья нуждалась в деньгах. Они жили в общежитии и употребляли наркотики. И это несмотря на то, что девушка была беременна и у нее уже была годовалую дочь.
При этом на малышку мама совершенно не обращала внимания. Она нередко оставляла ее в ситуациях, опасных для жизни. Сама женщина тем временем участвовала в нарковечеринках, а девочка была предоставлена сама себе.
Судом было установлено, что костромичка два раза продала своей знакомой наркотики. В ее комнате было найдено 8 пакетиков с запрещенными веществами.
Против женщине и ее любовника были возбуждены уголовные дела. На стадии рассмотрения дела у девушки забрали дочку. Ее передали в органы опеки.
Суд решил, что женщину не стоит оставлять на свободе, поэтому назначил ей 4,5 года в колонии общего режима, несмотря на беременность. Ее любовника приговорили к 8 годам колонии строгого режима.
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