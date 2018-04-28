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41-летний ярославец убил свою мать
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41-летний ярославец убил свою мать 

АиФ 27 минут назад
Фото: АиФ
В Ярославле 41-летний мужчина во время застолья убил свою мать.
Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета, инцидент произошел в четверг, 26 апреля, в квартире на улице Жукова. Между сыном и пожилой женщиной разгорелся конфликт. В результате мужчина ударил свою мать ножом в грудь. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. В полицию обратилась сожительница подозреваемого: все произошло на ее глазах.
Мужчина освободился из колонии только в 2016 году. Решается вопрос о заключении его под стражу. Сейчас назначены судебные экспертизы.
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