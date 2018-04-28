В Москве задержан высокопоставленный сотрудник МИД

Высокопоставленного сотрудника МИД РФ задержали в столице за создание преступной группировки, а в его кабинет пришли с обысками.

Как сообщает Mash, речь идёт о периоде, когда задержанный замначальника ГлавУпДК МИД России был зампрефекта ЮАО. Экс-зампрефекта Назым Юсипов учредил компанию «Приоритет», и с ней заключили договоры все местные коммунальщики.

На самом деле «Приоритет» помогал «Жилищникам» возвращать НДС, при этом самой компании перепадало 35%. Таким образом им удалось заработать более миллиарда рублей.

Теперь в рабочем кабинете Юсипова проводят обыски. Самого сотрудника ведомства задержали вечером 26 апреля, сейчас он находится под стражей.