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Преподавателя Волгоградского аграрного университета задержали при получении взятки
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Преподавателя Волгоградского аграрного университета задержали при получении взятки 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
В Волгограде при получении взятки от старосты одной из групп задержан преподаватель Волгоградского государственного аграрного университета.
Как сообщает РИА34, доцента кафедры «Философии, политологии и права» ВолГАУ Александра Разина заковали в наручники после того, как в аудитории вуза он получил 34 тысячи рублей. Спецоперацию по задержанию 40-летнего доцента проводили полицейские и оперативники ФСБ.
Установлено, что мужчина получил деньги от студентов двух групп вуза за выставление положительных оценок по одному из предметов во время весенней сессии.
— Студентка третьего курса, являющая старостой двух групп, узнала, что экзамен по философии, запланированный на 26 апреля можно не сдавать, а просто заплатить за проставление оценок по две тысячи со студента. Накануне девушка сообщила однокурсникам об условиях получения положительной оценки. На следующий день студенты передали старостей 34 тысячи. Она передала преподавателю зачётно-экзаменационные ведомости и зачетки. После внесения сведений о якобы получении студентами положительных оценок на экзамене по дисциплине «Философия» староста передала доценту собранные ранее 34 тысячи.
Как видно на видео, предоставленном полицией, сразу после получения денег в аудитории зашли оперативники. Они и зафиксировали факт получения взятки.
В следственном управлении по Волгоградской области отметили, что в отношении Разина же возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
— Возбуждено дело по статьям «Получение через посредника взятки за незаконные действия в значительном размере» и «Служебный подлог» в отношении доцента кафедры «Философии, политологии и права» одного из ведущих институтов Волгограда, — прокомментировали РИА34 в региональном СКР. — Преподаватель задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Свою вину задержанный не признает.
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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