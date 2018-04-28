Преподавателя Волгоградского аграрного университета задержали при получении взятки

Волгограде при получении взятки от старосты одной из групп задержан преподаватель Волгоградского государственного аграрного университета.

Как сообщает РИА34, доцента кафедры «Философии, политологии и права» ВолГАУ Александра Разина заковали в наручники после того, как в аудитории вуза он получил 34 тысячи рублей. Спецоперацию по задержанию 40-летнего доцента проводили полицейские и оперативники ФСБ

Установлено, что мужчина получил деньги от студентов двух групп вуза за выставление положительных оценок по одному из предметов во время весенней сессии.

— Студентка третьего курса, являющая старостой двух групп, узнала, что экзамен по философии, запланированный на 26 апреля можно не сдавать, а просто заплатить за проставление оценок по две тысячи со студента. Накануне девушка сообщила однокурсникам об условиях получения положительной оценки. На следующий день студенты передали старостей 34 тысячи. Она передала преподавателю зачётно-экзаменационные ведомости и зачетки. После внесения сведений о якобы получении студентами положительных оценок на экзамене по дисциплине «Философия» староста передала доценту собранные ранее 34 тысячи.

Как видно на видео, предоставленном полицией, сразу после получения денег в аудитории зашли оперативники. Они и зафиксировали факт получения взятки.

В следственном управлении по Волгоградской области отметили, что в отношении Разина же возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.