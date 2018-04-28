В Брянске вынесен приговор по факту незаконного производства амфетамина

Уголовное дело расследовалось Следственным управлением УМВД России по Брянской области . По версии следствия, 23-летний житель Брянска наладил в квартире производство запрещенного к свободному обороту вещества — амфетамина. Как признался задержанный, за неделю в мини-лаборатории удавалось получить около 100 граммов наркотика.

При обыске полицейские изъяли специальное оборудование, средства индивидуальной химической защиты, ингредиенты для приготовления наркотика, более 40 граммов амфетамина, а также более килограмма марихуаны, которая была выращена задержанным и хранилась для личного потребления.

Задержанному предъявлено обвинение по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере».