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В Брянске вынесен приговор по факту незаконного производства амфетамина
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В Брянске вынесен приговор по факту незаконного производства амфетамина 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Уголовное дело расследовалось Следственным управлением УМВД России по Брянской области. По версии следствия, 23-летний житель Брянска наладил в квартире производство запрещенного к свободному обороту вещества — амфетамина. Как признался задержанный, за неделю в мини-лаборатории удавалось получить около 100 граммов наркотика.
При обыске полицейские изъяли специальное оборудование, средства индивидуальной химической защиты, ингредиенты для приготовления наркотика, более 40 граммов амфетамина, а также более килограмма марихуаны, которая была выращена задержанным и хранилась для личного потребления.
Задержанному предъявлено обвинение по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере».
Решением Советского районного суда города Брянска обвиняемый приговорен к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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