Следователь не убедил суд в том, что экс-директора «Гоголь-центра» можно выпустить из СИЗО

Следствие не привело оснований для смягчения меры пресечения бывшему директору театра «Гоголь-центр» Алексею Малобродскому, фигуранту дела о хищениях в «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, сообщили РИА Новости в Басманном суде, комментируя отказное решение инстанции.

«Доводы следователя, указанные в ходатайстве о продлении меры пресечения…, рассмотренные 18 апреля, идентичны тем же доводам ходатайства о замене меры пресечения, поступившем в суд 24 апреля», — говорится в релизе.

Следователь не смог объяснить, по каким основаниям необходимо перевести 60-летнего обвиняемого из СИЗО. Между тем в пресс-релизе, в котором сообщалось об этом решении следствия, СК РФ ссылался на «возраст обвиняемого (ему 60 лет) и состояние его здоровья».

Сейчас фигурантов этого громкого дела знакомят с собранными следствием материалами дела, после чего оно должно поступить в суд для рассмотрения по существу. Речь идет о хищении 133 миллионов рублей. Все фигуранты, включая известного режиссера Кирилла Серебренникова, обвинения отвергают. Исключение — бывший бухгалтер Нина Масляева, давшая показания на других фигурантов.

Около месяца назад жена Малобродского написала открытое письмо омбудсмену Татьяне Москальковой и главе СК РФ Александру Бастрыкину, в котором выразила опасение за жизнь и здоровье мужа после его перевода из «Матросской тишины» в СИЗО «Медведково». Малобродского тогда поместили в 12-местную камеру, но после вмешательства Москальковой его перевели в камеру на четырех человек.

Из-за жалоб на здоровье, в частности на ухудшающееся зрение, его также обследовала врачебная комиссия, однако о выводах, к которым пришли медики, не сообщалось. В президентском Совете по правам человека при этом отмечали, что здоровье Малобродского пошатнулось «вследствие неоказания надлежащей медицинской помощи» в СИЗО.