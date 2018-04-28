Правоохранители пресекли реализацию крупной партии нелегальной алкогольной продукции в Воронеже

Установлено, что четверо местных жителей в возрасте от 27 до 43 лет осуществляли незаконную деятельность по хранению, перевозке и сбыту фальсифицированной алкогольной продукции известных торговых марок. Сбыт нелегального алкоголя осуществлялся в гаражах и складских помещениях, расположенных на территории областного центра и районов области.

Сотрудниками полиции с использованием служебных собак во взаимодействии с сотрудниками Управления Росгвардии по Воронежской области и следователями Следственного комитета проведено более 10 обысков в трех гаражных боксах, складе и жилищах подозреваемых. Изъято шесть тонн готовой алкогольной продукции различных наименований, маркированной поддельными специальными федеральными марками акцизного сбора, мобильные телефоны, а также денежные средства в сумме 1,5 млн рублей.

Согласно проведенным исследованиям, представленные образцы спиртосодержащей жидкости создают угрозу жизни и здоровью человека при употреблении.

В отношении подозреваемых следственными органами СУ СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, лишение свободы на срок до шести лет.