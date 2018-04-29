Экс-замминистра сельского хозяйства Башкирии предъявили обвинение в обмане

Экс-заместителю министра сельского хозяйства Башкирии предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном вместе с бывшим главой сельсовета. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по РБ.

По версии следствия, в 2011 году 39-летний депутат местного совета и бывший заместитель министра республики узнал о включении домов в программу сноса ветхого жилья в Туймазинском районе и попросил помочь ему своего знакомого — главу Кандринского сельсовета. Глава сельсовета в течение 2011-2015 годов давал поручение своим подчиненным о регистрации 11 граждан, включая знакомого депутата, не имеющих права получения жилья по договору социального найма в домах муниципального жилого фонда, подпадающих под действие программы по сносу, признавал эти дома ветхими. В результате в дальнейшем жители района приватизировали новое жилье.

28 апреля следствие предъявило обвинение 66-летнему бывшему главе Кандринского сельсовета Туймазинского района и 39-летнему бывшему заместителю министра сельского хозяйства Башкирии. Сообщники обвиняются в подстрекательстве к превышению должностных полномочий, превышении должностных полномочий и мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере или повлекшем лишение права граждан на жилое помещение.

С целью обеспечения приговора по ходатайству следователя суд наложил арест на 11 квартир и на имущество обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается.