В Чувашии командиры спецназовцев осуждены за эксплуатацию подчиненных на личных дачах

Калининский райсуд Чебоксар приговорил к штрафу и сразу же освободил от него командира чувашского ОМОНа Александра Велиуллова и его подчиненного командира первой оперативной роты Сергея Сергеева , осужденных за незаконную эксплуатацию труда спецназовцев.

Служба не по уставу

Согласно приговору, в 2016 году восемь бойцов ОМОНа по незаконным указаниям фигурантов дела, чинили краны на их дачах, монтировали в домах электропроводку, укладывали тротуарную плитку, занимались ремонтными работами и даже собирали яблоки. Один боец, пользовавшийся особым доверием полковника Велиуллова, был отправлен в четырехдневную командировку в Москву , в ходе которой купил и перегнал в Чебоксары Mercedes для своего командира.

Суд признал доказанными менее половины из фигурировавших в обвинительном заключении преступных эпизодов. Так, согласно обвинительному заключению, офицеры Велиуллов и Сергеев «для придания видимости законности» отсутствию на службе задействованных на незаконных работах подчиненных оформляли им оплачиваемые отпуска «по личным обстоятельствам», чем МВД по Чувашии был нанесен ущерб на 687 тыс. рублей. Судья сочла доказанным ущерб в 74,2 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант».

Большинство признанных по делу потерпевшими бойцов ОМОНа в суде изменили данные на следствии показания, сообщив, что действительно бывали на дачах Велиуллова и Сергеева, но не занимались там принудительным трудом, а отдыхали.

Полковник Велиуллов и майор Сергеев были признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и приговорены к штрафам в 60 тыс. и 55 тыс. рублей соответственно. Однако от выплаты их освободили, поскольку каждый из обвиняемых в ходе расследования по делу провел по шесть месяцев под домашним арестом.

Адвокат Велиуллова Владимир Ласточкин заявил «Коммерсанту», что обжалует приговор в Верховном суде Чувашии.