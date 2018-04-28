В Красноярске будут судить хозяйку «резиновой квартиры»

Красноярке, прописавшей в своей квартире иностранцев, грозит до трёх лет лишения свободы.

Как сообщают в МВД по Красноярскому краю, женщина, проживающая в частном секторе Советского района, зарегистрировала в своём доме восемь иностранцев. Однако никто из них по этому адресу не проживал. Выяснилось, что прописку она делала за деньги от трёх до пяти тысяч с человека.