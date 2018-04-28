Пойманы молодые люди, воровавшие решетки в Петрозаводске

Подозреваемые промышляли в районе Октябрьского проспекта.

Двум петрозаводчанам, 22 и 20 лет, инкриминируется не менее 10 эпизодов преступной деятельности, сообщили в пресс-службе МВД.

Так, вечером 15 апреля от подъезда одного из домов по улице Григорьева была похищена металлическая решетка стоимостью 1000 рублей. Спустя несколько дней аналогичная кража была совершена у дома по Октябрьскому проспекту. Злоумышленники похитили четыре металлические оконные решетки общей стоимостью 10 000 рублей. В обоих случаях ущерб был причинен жилищным организациям.

Оба молодых человека проживают в том же районе, где совершались кражи. Установлено, что похищенное сдавалось в пункты приема металла.

Подозреваемые дали признательные показания, в отношении них возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.