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Пойманы молодые люди, воровавшие решетки в Петрозаводске
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Пойманы молодые люди, воровавшие решетки в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
Подозреваемые промышляли в районе Октябрьского проспекта.
Двум петрозаводчанам, 22 и 20 лет, инкриминируется не менее 10 эпизодов преступной деятельности, сообщили в пресс-службе МВД.
Так, вечером 15 апреля от подъезда одного из домов по улице Григорьева была похищена металлическая решетка стоимостью 1000 рублей. Спустя несколько дней аналогичная кража была совершена у дома по Октябрьскому проспекту. Злоумышленники похитили четыре металлические оконные решетки общей стоимостью 10 000 рублей. В обоих случаях ущерб был причинен жилищным организациям.
Оба молодых человека проживают в том же районе, где совершались кражи. Установлено, что похищенное сдавалось в пункты приема металла.
Подозреваемые дали признательные показания, в отношении них возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.
По материалам: ptzgovorit.ru
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