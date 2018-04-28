В Пермском крае мужчина обокрал детсад на 140 тысяч рублей

Житель Култаево вынес из здания местного детского сада оргтехнику и вещи на сумму 140 тысяч рублей.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю , в апреле этого года дежурную часть отдела полиции Дзержинского района обратились сотрудники детсада. Они рассказали, что неизвестный проник в помещение, в результате пропала оргтехника и вещи. Сотрудникам полиции удалось довольно быстро выйти на след подозреваемого. Им оказался 44-летний и ранее судимый за подобные преступления местный житель. Выяснилось, что он отжал входную дверь, проник в помещение и вынес всё, что ему приглянулось. Общий ущерб составил около 140 тысяч рублей.

Мужчину задержали, часть похищенных вещей стражи порядка изъяли и вернули в детсад. По факту кражи возбуждено уголовное дело.