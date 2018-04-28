Житель Кеми украл с банковской карты у отца-пенсионера деньги

Как выяснила полиция, мужчине было не впервой обкрадывать собственного отца.

В середине апреля 62-летний житель Кеми сообщил в полицию о том, что у него пропала банковская карта, на счет которой поступает пенсия. Обратившись в отделение банка, пенсионер узнал, что со счета карты исчезли 7 000 рублей.

В ходе беседы с сотрудниками полиции заявитель рассказал, что не знает, кто мог совершить преступление, но периодически его картой пользовался сын, который проживает вместе с ним. Также пенсионер признался, что еще в феврале у него было похищено портмоне, в котором находились 6 000 рублей.

В качестве подозреваемого был допрошен 35-летний сын потерпевшего. Он сознался в обеих кражах и рассказал, что деньги потратил на собственные нужды.

По фактам краж возбуждены уголовные. Подозреваемый обязуется возместить ущерб.