За крупную взятку судят двух нижегородских экс-сотрудников полиции

В Нижнем Новгороде начинается суд над двумя бывшими сотрудниками полиции, которых обвиняют в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области

На получении «денежного вознаграждения» попались оперуполномоченные отдела полиции 37 и 33 лет. По версии следствия, они регулярно получали «премии» от генерального директора одной из фирм. За это они должны были не обращать внимание не его «неправомерную деятельность в экономической сфере».

Известно, что экс-полицейские таким образом заработали более 200 тысяч рублей.

Им грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.