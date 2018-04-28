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За крупную взятку судят двух нижегородских экс-сотрудников полиции
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За крупную взятку судят двух нижегородских экс-сотрудников полиции 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде начинается суд над двумя бывшими сотрудниками полиции, которых обвиняют в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
На получении «денежного вознаграждения» попались оперуполномоченные отдела полиции 37 и 33 лет. По версии следствия, они регулярно получали «премии» от генерального директора одной из фирм. За это они должны были не обращать внимание не его «неправомерную деятельность в экономической сфере».
Известно, что экс-полицейские таким образом заработали более 200 тысяч рублей.
Им грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.
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