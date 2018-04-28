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Обидчивая девушка из Мурино набросилась на мужчину с ножом
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Обидчивая девушка из Мурино набросилась на мужчину с ножом 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Во Всеволожском районе Ленобласти девушка, вооружившись ножом, решила выместить свою обиду и злобу на мужчине, вдвое старше её.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 27 апреля в десятом часу вечера в квартире по бульвару Менделеева в Мурино находившаяся в гостях девушка 18 лет ударила ножом своего 38-летнего друга, с которым распивала спиртные напитки. В результате проявления агрессии мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии с проникающим ранением живота.
18-летняя девушка была задержана сотрудниками УМВД России по Всеволожскому району. Решается вопрос о возбуждении в её отношении уголовного дела.
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