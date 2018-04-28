Ярославец убил свою мать на глазах у девушки

41-летний ярославец задержан по подозрению в убийстве своей матери.

По версии следователей, мужчина убил свою мать в квартире одного из домов по улице Жукова. Конфликт возник на почве алкоголя. Мать и сын поссорились, тогда мужчина ударил 68-летнюю женщину ножом в грудь. Всё произошло на глазах у девушки подозреваемого. Она же и вызвала полицию.

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