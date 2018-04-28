Ещё
В Когалыме уволили сотрудника полиции в связи с утратой доверия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте

В Когалыме уволили сотрудника полиции в связи с утратой доверия 

АиФ Югра 26 минут назад
Фото: АиФ Югра
В Когалыме прокуратура города провела проверку на выявление нарушений законов о противодействии коррупции.
В ходе проверки было установлено, что сотрудник ГИБДД УМВД России по Когалыму, занимая должность сотрудника полиции, с января по декабрь 2017 года нарушал закон. За деньги он обеспечивал проезд грузовых фур и не привлекал водителей к административной ответственности, не смотря на большое количество нарушений ПДД.
Деньги бывшему сотруднику поступали от индивидуальных предпринимателей через посредника.
Сейчас на мужчину заведено уголовное дело по статье «получение взятки должностным лицом за незаконное действие».
В итоге было принято решение об увольнении сотрудника правоохранительных органов из-за утраты доверия по результатам рассмотрения прокурорского акта.
АиФ Югра: последние новости
В Нефтеюганске 55-летний мужчина обвиняется в изнасиловании детей В Сургуте будут судить дачника, убившего соседа и женщину-свидетеля В Нефтеюганске на 2 года заключения осуждены врачи-хирурги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»35
Трамп и Меркель «проехались» по России301
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост847
«Он не должен был сесть»5
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО150
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение