В Когалыме уволили сотрудника полиции в связи с утратой доверия

Когалыме прокуратура города провела проверку на выявление нарушений законов о противодействии коррупции. В ходе проверки было установлено, что сотрудник ГИБДД УМВД России по Когалыму, занимая должность сотрудника полиции, с января по декабрь 2017 года нарушал закон. За деньги он обеспечивал проезд грузовых фур и не привлекал водителей к административной ответственности, не смотря на большое количество нарушений ПДД. Деньги бывшему сотруднику поступали от индивидуальных предпринимателей через посредника. Сейчас на мужчину заведено уголовное дело по статье «получение взятки должностным лицом за незаконное действие». В итоге было принято решение об увольнении сотрудника правоохранительных органов из-за утраты доверия по результатам рассмотрения прокурорского акта.