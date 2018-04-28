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На станции Царское Село Санкт-Петербурга по горячим следам раскрыта кража имущества пассажира
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На станции Царское Село Санкт-Петербурга по горячим следам раскрыта кража имущества пассажира 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 33 минуты назад
К сотрудникам Санкт-Петербург — Витебского линейного отдела МВД России на транспорте в ходе несения службы по охране правопорядка и безопасности граждан на железнодорожной станции Царское Село Северной столицы обратился 34-летний петербуржец с сообщением о том, что у него похищена сумка с документами и личными вещами.
Выяснено, что злоумышленник воспользовался тем, что один из пассажиров задремал в привокзальном кафе железнодорожной станции Царское Село и совершил хищение его сумки.
Транспортными полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого, выявлен и задержан ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 56-летний житель г. Луга Ленинградской области. В ходе личного досмотра у него обнаружены и изъяты личные вещи потерпевшего.
В настоящее время следователем Санкт-Петербург — Витебского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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