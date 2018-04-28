Суд не отпустил домой устроившего поножовщину стерлитамакского школьника 

Устроивший на прошлой неделе в стерлитамакской школе разборки с применением холодного оружия и горючих веществ подросток останется под стражей. Апелляционную жалобу защиты, ходатайствовавшей о переводе его под домашний арест, отклонил сегодня Верховный суд Башкирии.
Заседание проходило в закрытом режиме без участия представителей СМИ. Решение судебной инстанции журналистам сообщил адвокат школьника, подозреваемого в покушении на убийство двух и более лиц.
Напомним, утром 18 апреля 17-летний ученик коррекционного класса школы № 1 города Стерлитамака в кабинете информатики нанес ножевые ранения однокласснице и преподавателю, после чего облил аудиторию бензином и поджег ее. Затем он попытался совершить суицид. Всего пострадали четыре человека. Помимо дела о покушении на убийство, следователи усмотрели факт халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.