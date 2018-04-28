Суд не отпустил домой устроившего поножовщину стерлитамакского школьника

Устроивший на прошлой неделе в стерлитамакской школе разборки с применением холодного оружия и горючих веществ подросток останется под стражей. Апелляционную жалобу защиты, ходатайствовавшей о переводе его под домашний арест, отклонил сегодня Верховный суд Башкирии

Заседание проходило в закрытом режиме без участия представителей СМИ. Решение судебной инстанции журналистам сообщил адвокат школьника, подозреваемого в покушении на убийство двух и более лиц.