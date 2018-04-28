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В Унинском районе финансист администрации украла деньги муниципалитета: возбуждено уголовное дело
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В Унинском районе финансист администрации украла деньги муниципалитета: возбуждено уголовное дело 

Vyatka-grad.ru 39 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
По материалам прокуратуры Унинского района возбуждено уголовное дело по факту хищения финансистом администрации муниципалитета бюджетных денежных средств.
Прокуратура Унинского района Кировской области провела проверку соблюдения законодательства при использовании финансовых ресурсов в деятельности администрации Порезского сельского поселения.
В ходе проверки установлено, что в период с марта по ноябрь 2017 года 30-летняя финансист администрации Порезского сельского поселения, используя свое служебное положение, выполняя работу по введению бухгалтерского учета, незаконно перечисляла на свой банковский счет денежные средства муниципалитета.
В результате содеянного финансист похитила бюджетные денежные средства в размере более 74 тыс. рублей.
Результаты проверки прокуратура Унинского района направила в органы предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки установленному факту.
«По материалам прокурорской проверки следователем СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения)», — сообщили в прокуратуре Кировской области.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Унинского района.
Фото — kpcdn.net
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