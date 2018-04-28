В Унинском районе финансист администрации украла деньги муниципалитета: возбуждено уголовное дело 

По материалам прокуратуры Унинского района возбуждено уголовное дело по факту хищения финансистом администрации муниципалитета бюджетных денежных средств.
Прокуратура Унинского района Кировской области провела проверку соблюдения законодательства при использовании финансовых ресурсов в деятельности администрации Порезского сельского поселения.
В ходе проверки установлено, что в период с марта по ноябрь 2017 года 30-летняя финансист администрации Порезского сельского поселения, используя свое служебное положение, выполняя работу по введению бухгалтерского учета, незаконно перечисляла на свой банковский счет денежные средства муниципалитета.
В результате содеянного финансист похитила бюджетные денежные средства в размере более 74 тыс. рублей.
Результаты проверки прокуратура Унинского района направила в органы предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки установленному факту.
«По материалам прокурорской проверки следователем СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения)», — сообщили в прокуратуре Кировской области.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Унинского района.
Фото — kpcdn.net