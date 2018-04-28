Охранник продуктового магазина в Зябликово привязал коллегу к стулу и похитил 700 тыс. руб.

«В отдел полиции поступило сообщение о грабеже от работницы продуктового магазина, расположенного в Задонском проезде. По словам потерпевшей, в вечернее время сотрудник охраны указанного магазина привязал ее скотчем к стулу и похитил из кассы денежные средства. Материальный ущерб составил 700 тыс. руб.», — сказали в ведомстве.

В ходе розыска полицейские задержали 47-летнего приезжего, который работал в указанном магазине охранником. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о грабеже и заключили его под стражу.