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Охранник продуктового магазина в Зябликово привязал коллегу к стулу и похитил 700 тыс. руб.
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Охранник продуктового магазина в Зябликово привязал коллегу к стулу и похитил 700 тыс. руб. 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
Столичная полиция задержала охранника продуктового магазина по подозрению в ограблении бывшего места работы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
«В отдел полиции поступило сообщение о грабеже от работницы продуктового магазина, расположенного в Задонском проезде. По словам потерпевшей, в вечернее время сотрудник охраны указанного магазина привязал ее скотчем к стулу и похитил из кассы денежные средства. Материальный ущерб составил 700 тыс. руб.», — сказали в ведомстве.
В ходе розыска полицейские задержали 47-летнего приезжего, который работал в указанном магазине охранником. Против подозреваемого возбудили уголовное дело о грабеже и заключили его под стражу.
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