В дагестанском Хасавюрте продавщицу зарезал в магазине ее брат

Следователи Дагестана выясняют обстоятельства убийства молодой сотрудницы магазина. По предварительным данным, преступление совершил ее брат. Среди возможных мотивов расправы рассматривается и версия об «убийстве чести».

25 апреля 2018 года около 11:30 в торговом павильоне на улице Буйнакского в Хасавюрте произошла ссора. В ходе нее мужчина нанес 26-летней девушке, работавшей в магазине продавщицей, множественные удары ножом. Пострадавшая скончалась на месте, сообщает

официальный сайт

По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 25-летний житель Кизлярского района, являющийся родным братом погибшей девушки. На допросе он сознался в содеянном.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Между тем источник в правоохранительных органах отметил, что совершенное преступление имеет все признаки «убийства чести». «Преступление было совершено из-за внутрисемейного скандала. Возможно, брату не нравился образ жизни его родственницы», — сказал источник

"Кавказскому узлу"

Добавим, ранним утром 30 марта в Хасавюрте была зверски убита еще одна женщина — 32-летняя уроженка Чечни и сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии республиканского управления Роспотребнадзора . С ней расправился 25-летний ухажер Анар.

На допросе мужчина рассказал, что его избранница якобы находилась дома с другим человеком, сообщали

"Вести.ru". Узнав об этом, ревнивец посадил чиновницу в машину, где произошла ссора. В итоге Анар и его знакомый, сидевший за рулем, вытащили женщину из салона прямо на полотно Махачкалинского шоссе. Анар избил потерпевшую руками и ногами, а затем нашел на обочине булыжник и шесть раз ударил им жертву по голове. Пострадавшая, у которой, по некоторым данным, остались трое детей, скончалась на месте.

Расправу зафиксировала камера наблюдения, а видео опубликовано в интернете. Из записи следует, что водители-очевидцы проезжали мимо избитой женщины и даже не останавливались.

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"Убийство чести" используют как прикрытие

В Дагестане все чаще после расправ над женщинами говорят об «убийствах чести». Причем такой версии предпочитают придерживаться и сами подозреваемые, которые пытаются создать вокруг себя и своего поступка «романтический ореол», считает журналистка Светлана Анохина.

"Словами «убийство чести» чаще всего просто маскируется пошлая бытовуха, а то и что-то похуже. В наших судах рассматривались такие дела: брат убил сестру, чтобы заграбастать ее долю наследства; отец убил дочь, чтобы она не рассказала, как он с 9 лет ее насиловал. И пышное название с упоминанием чести — это всего лишь способ замести следы, прикрыть собственную мерзость", — говорит Анохина.

По ее словам, Дагестан, «как бы ни возмущались патриоты, давно потерял себя».

"Культурный код рядового дагестанца — дикая смесь из ошметков традиционной культуры и обрывочных религиозных представлений, и все это густо заправлено блатными или уличными «понятиями». Мы даже здороваться разучились! Мы не здороваемся, а «кидаем салам»! И «зеленый» пацан, подошедший к компании взрослых мужчин, первым протягивает им руку, что просто невозможно в рамках традиционной кавказской культуры с ее жесткой иерархией", — возмущается журналистка упадком нравов.

Если убийца заявляет, что защищал честь рода, его начинают покрывать всем селом. «Никто не напишет заявление, что девушка пропала, что уже полгода ее не видели. Никто не расскажет, что видел, как брат хоронил сестру в огороде, если он назвал это „убийством чести“. Соседи заткнутся, и даже не будут донимать расспросами», — поясняет Анохина.

Выгораживать убийцу способны даже сотрудники правоохранительных органов, которые «не из теплиц прибыли» и «являются частью Дагестана», полагает журналистка.