На Ямале злоумышленники продавали мигрантам фальшивые документы

ДУШАНБЕ, 28 апр — Sputnik . На Ямале арестовали злоумышленников, которые под видом юридической фирмы продавали мигрантам липовые документы.

"Офис компании располагался через дорогу от здания ОМВД, а клиентов злоумышленники находили непосредственно в коридорах миграционной службы", — сообщают местные СМИ.

Преступники готовили для иностранцев справки 2-НДФЛ и трудовые договоры с несуществующими работодателями. Стоимость фальшивых документов могла доходить до 15 тысяч рублей, а фиктивный брак оценивался в 25-35 тысяч рублей.

Во время обыска в квартире подозреваемых правоохранители изъяли печати, бланки и оргтехнику. Фальшивки задержанные изготавливали тут же.

Петербурге незаконно легализовали более двух тысяч мигрантов‍

Ранее сообщалось, что в Санкт‐Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали членов этнической преступной группировки, которые незаконно регистрировали мигрантов.

Так, были задержаны девять подозреваемых — восемь женщин и мужчина, которые на протяжении 2016 года за деньги оформляли поддельные документы на иностранцев.

Злоумышленники проставляли фиктивные сведения о месте пребывания мигрантов в бланки уведомлений о прибытии.

Приехавших в Петербург иностранцев прописывали в нежилом доме и «устраивали» их на работу в подставные компании, которые фактически не вели никакой деятельности.