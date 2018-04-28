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На Ямале злоумышленники продавали мигрантам фальшивые документы
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На Ямале злоумышленники продавали мигрантам фальшивые документы 

Sputnik Таджикистан 41 минуту назад
Фото: Sputnik Таджикистан
ДУШАНБЕ, 28 апр — Sputnik. На Ямале арестовали злоумышленников, которые под видом юридической фирмы продавали мигрантам липовые документы.
"Офис компании располагался через дорогу от здания ОМВД, а клиентов злоумышленники находили непосредственно в коридорах миграционной службы", — сообщают местные СМИ.
Преступники готовили для иностранцев справки 2-НДФЛ и трудовые договоры с несуществующими работодателями. Стоимость фальшивых документов могла доходить до 15 тысяч рублей, а фиктивный брак оценивался в 25-35 тысяч рублей.
Во время обыска в квартире подозреваемых правоохранители изъяли печати, бланки и оргтехнику. Фальшивки задержанные изготавливали тут же.
В Петербурге незаконно легализовали более двух тысяч мигрантов‍
Ранее сообщалось, что в Санкт‐Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали членов этнической преступной группировки, которые незаконно регистрировали мигрантов.
Так, были задержаны девять подозреваемых — восемь женщин и мужчина, которые на протяжении 2016 года за деньги оформляли поддельные документы на иностранцев.
Злоумышленники проставляли фиктивные сведения о месте пребывания мигрантов в бланки уведомлений о прибытии.
Приехавших в Петербург иностранцев прописывали в нежилом доме и «устраивали» их на работу в подставные компании, которые фактически не вели никакой деятельности.
Затем подложные документы о месте пребывания и трудоустройстве мигрантов передавали в полицию. Таким образом на территории России незаконно легализовали 2042 человека.
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