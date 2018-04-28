«Запугали ручной гранатой, отобрали смартфон и привязали к дереву»: москвич оказался жертвой разбойной троицы

В центре столицы трое разбойников припугнули безработного москвича ручной гранатой, отобрали у него мобильный телефон, кошелек с шестью тысячами рублей и сумку с личными вещами. Усадив потерпевшего в автомобиль, уехали вместе с ним в Северное Бутово, требуя отдать им 2,5 миллиона рублей. Не получив денег, избили его, привязали к дереву и скрылись. Потерпевшему удалось самостоятельно освободиться, сообщил «360» источник в правоохранительных органах Москвы

Инцидент произошел в апреле 2017 года. Расследование уголовного дела продолжается до сих пор. Дело пока еще не раскрыто. Источник привел детали этого особо тяжкого преступления.

29-летний потерпевший обратился в полицию только в ноябре прошлого года, спустя семь месяцев после нападения. Он рассказал оперативникам, что стал жертвой разбойного нападения в Тессинском переулке. Трое неизвестных взяли его под руки и угрожая предметом, похожим на гранату, усадили в машину. Они отобрали его имущество и по дороге в Северное Бутово требовали от него выплаты крупной суммы.

Они прибыли на улицу Поляны и продолжили выдвигать требования о передаче денег. В итоге нанесли заложнику телесные повреждения и привязали к дереву, после чего благополучно скрылись. Потерпевший смог себя развязать.

Материальный ущерб составил около 171 тысячи 500 рублей. Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям — «Похищение», «Вымогательство» и «Разбой». Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.