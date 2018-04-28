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Жительнице Майкопа грозит до пяти лет за воровство украшений при уборке чужих домов
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Жительнице Майкопа грозит до пяти лет за воровство украшений при уборке чужих домов 

Парламентская газета 40 минут назад
Фото: Парламентская газета
Об этом сообщается на сайте Прокуратуры по Республике Адыгея.
По данным следствия, в январе и феврале 2018 году жительница г. Майкопа оказывала платные услуги по уборке квартир и из двух домовладений похитила ювелирные изделия на сумму свыше 25 тысяч рублей. После её посещения хозяева домов обнаружили пропажу.
Прокуратура г. Майкопа Республики Адыгея утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 31-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении двух преступлений по статье п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение имущества, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину), которое предусматривает до пяти лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до одного года.
Уголовное дело прокуратурой направлено в Майкопский городской суд для рассмотрения и вынесения приговора.
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