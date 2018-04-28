Жительнице Майкопа грозит до пяти лет за воровство украшений при уборке чужих домов

Об этом сообщается на сайте Прокуратуры по Республике Адыгея. По данным следствия, в январе и феврале 2018 году жительница г. Майкопа оказывала платные услуги по уборке квартир и из двух домовладений похитила ювелирные изделия на сумму свыше 25 тысяч рублей. После её посещения хозяева домов обнаружили пропажу. Прокуратура г. Майкопа Республики Адыгея утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 31-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении двух преступлений по статье п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение имущества, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину), которое предусматривает до пяти лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до одного года. Уголовное дело прокуратурой направлено в Майкопский городской суд для рассмотрения и вынесения приговора.