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Двух убийц поймали в Ленинградской области
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Двух убийц поймали в Ленинградской области 

Ivyborg.ru 46 минут назад
Полицейские раскрыли два убийства, произошедшие в Гатчинском и Ломоносовском районах Ленобласти. Правоохранители разыскивают третьего, из Кировского района
Пресс-служба ГУ МВД по Ленобласти и СПб сообщает, что 30 марта из дома в садовом товариществе Гатчинского района был доставлен в больницу 61-летний мужчина. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшего не удалось спасти, он скончался. На днях полицейские задержали его 60-летнего приятеля, который изобличен в том, что в 30 марта около девяти часов вечера в ходе ссоры, возникшей после совместной пьянки, избил знакомого. Следственным отделом по городу Гатчина СУ СК России по Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».
В деревне Лаголово Ломоносовского района 26 апреля обнаружили труп 46-летнего мужчины. Установлено, что погиб он от удара по голове. Полицейские задержали 43-летнего безработного. Оказалось, что драка произошла на почве алкоголя. Следком Ленобласти возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
А 27 апреля в 20.40 в частном доме по Петровской улице в деревне Нижняя Шальдиха Кировского района Ленобласти нашли труп 50-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств с огнестрельным ранением головы. Следственным отделом по городу Кировск Следкома Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Ведётся поиск стрелявшего.
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