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Ряд эпизодов мошенничества раскрыли в Таганроге
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Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте

Ряд эпизодов мошенничества раскрыли в Таганроге 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратилась горожанка, которая заявила о совершенном в отношении нее мошенничестве.
Как выяснили полицейские, женщина увидела в интернете рекламу установки металлопластиковых окон и связалась с автором публикации.
Тот взял с горожанки предоплату в размере 70 тысяч рублей, а затем перестал выходить на связь.
Правоохранители задержали по подозрению в обмане женщины 25-летнего ранее судимого за грабеж молодого человека.
Выяснилось, что подозреваемый, когда-то занимавшийся предпринимательской деятельностью по установке окон, после ее прекращения продолжал принимать заказы от горожан, брал с них деньги, но свои обязательства не выполнял.
От действий злоумышленника пострадали семь человек. Ущерб от преступлений составил около 200 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый находится под стражей.
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