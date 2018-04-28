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На севере Москвы ограбили организацию, похитив из сейфов более 1,2 млн рублей
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На севере Москвы ограбили организацию, похитив из сейфов более 1,2 млн рублей 

РИАМО 23 минуты назад
В ночь на 27 апреля грабители, проникшие в помещение мебельной компании на севере Москвы, вскрыли два сейфа и украли более 1,2 миллиона рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, утром 27 апреля в полицию от представителя компании по производству мебельной продукции поступило сообщение о краже из организации по адресу: улица Нарвская, дом 2.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 22:00 26 апреля до 07:15 27 апреля по указанному адресу трое неизвестных, отжав оконную раму, проникли в офис, где, повредив замки двух сейфов, совершили кражу 1,262 миллиона рублей, принадлежащих данной организации», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ.
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