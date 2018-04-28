За хищение из бюджета 22 млн рублей осудили троих рязанцев

В Советском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела по обвинению группы лиц в мошенничестве, сообщает пресс-служба райсуда.

Суд установил, что организованная группа из трех человек для хищения бюджетных денег, выделяемых субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Рязанской области в 2010-2014 годах» представила в минэкономразвития документы с ложными сведениями от имени подконтрольных ему организаций.

В результате группа завладела бюджетными деньгами в общем размере — 22 187 375 рублей. Кроме того, подсудимые пытались получить 10 млн рублей, однако их деятельность пресекли правоохранительные органы

Приговором суда подсудимые в зависимости от своего участия в преступной деятельности получили: 4,6 лет, 3,6 и 3 года колонии общего режима . Кроме того, каждый должен будет уплатить штраф от 60 до 400 тысяч рублей.

Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области имеет право на удовлетворение гражданского иска о взыскании с осужденных денежных средств в счет возмещения материального ущерба.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.