В Омске оперативниками установлена причастность двух местных жителей к разбойному нападению и вовлечению женщин в занятие проституцией

Следователем городского отдела полиции № 4 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения, совершенного в отношении 22-летней жительницы областного центра.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что двое фигурантов вовлекли потерпевшую в занятие проституцией. Когда девушка попыталась покончить с этой деятельностью, они вывезли ее на съемную квартиру, где под угрозой пистолета причинили телесные повреждения, отняли паспорт и два мобильных телефона. Потерпевшую мужчины отпустили только после обещания выплатить крупную сумму денег.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых — это жители областного центра 24-х и 29-ти лет, их местонахождение, а также адреса 6 квартир, где находились другие девушки, вовлеченные ими в занятие проституцией. Фигурантов оперативники задержали при силовой поддержке сотрудников СОБР «Каскад» Управления Росгвардии по Омской области . В ходе обысков у них были обнаружены и изъяты сигнальные пистолеты, поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов, а также мобильный телефон и паспорт, принадлежащие потерпевшей.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление и документирование противоправной деятельности фигурантов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам вовлечения в занятие проституцией и организации занятия проституцией.

В рамках возбужденного уголовного дела по ходатайству следователя обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.