Покупателя биткоинов ограбили более чем на 3 млн рублей во время обеда в столичном ресторане

Мужчину избили и ограбили во время отдыха в московском ресторане « Тарас Бульба », сообщила пресс‐служба МВД

Инцидент произошел 27 апреля в районе 16:00 на улице Черняховского. Четверо мужчин ворвались в здание ресторана и избили посетителя, который является менеджером одной из фирм, занимающейся продажей компьютерного оборудования. После этого они отобрали у него два миллиона рублей и 20 тысяч долларов, затем скрылись.

Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, эти деньги потерпевший приготовил для покупки биткоинов.

Оперативники изучили запись с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный в особо крупном размере».

25 апреля в полицию обратился житель коттеджного поселка «Зеленый город» с сообщением, что двое неизвестных ворвались к нему в дом и украли 6,5 миллиона рублей. Он рассказал, что днем ранее в 23:00 двое мужчин взломали дверь его дома, связали его скотчем, после чего и совершили грабеж.