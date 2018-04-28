Покупателя биткоинов ограбили более чем на 3 млн рублей во время обеда в столичном ресторане 

Мужчину избили и ограбили во время отдыха в московском ресторане «Тарас Бульба», сообщила пресс‐служба МВД.
Инцидент произошел 27 апреля в районе 16:00 на улице Черняховского. Четверо мужчин ворвались в здание ресторана и избили посетителя, который является менеджером одной из фирм, занимающейся продажей компьютерного оборудования. После этого они отобрали у него два миллиона рублей и 20 тысяч долларов, затем скрылись.
Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, эти деньги потерпевший приготовил для покупки биткоинов.
Оперативники изучили запись с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный в особо крупном размере».
25 апреля в полицию обратился житель коттеджного поселка «Зеленый город» с сообщением, что двое неизвестных ворвались к нему в дом и украли 6,5 миллиона рублей. Он рассказал, что днем ранее в 23:00 двое мужчин взломали дверь его дома, связали его скотчем, после чего и совершили грабеж.