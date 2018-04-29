Контрабандного краба конфисковали во Владивостоке

Контрабандного краба на 7 миллионов рублей конфисковали во Владивостоке

Пограничники в столице Приморского края изъяли семь тонн контрабандных краба и трепанга общей стоимостью семь миллионов рублей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю во Владивостоке пресечена деятельность лиц, специализирующихся на незаконном обороте и контрабанде водных биологических ресурсов

— ФСБ.

Как отметили в ведомстве, незаконно добытого трепанга дальневосточного и краба нашли в принадлежащих правонарушителям грузовом автомобиле, автомастерской и морозильной установке.

В настоящее время проводится разбирательство по факту контрабанды.