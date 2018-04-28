Полицейским, избившим молодого прокурора, заменили условным срок на 11,5 года колонии 

В Твери со второй попытки приговорили к реальным срокам сотрудников ГИБДД, задержавших с применением силы помощника прокурора, выходца из судейской династии. Инспекторы взвода ДПС №3 отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по Смоленску лейтенанты Игорь Садотенков и Андрей Федоренков, а также младший лейтенант Алексей Полтавин признаны виновными по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и спецсредств).
8 августа 2016 года инспекторы ДПС у смоленского торгового центра «Макси» остановили Volkswagen Passat c тонированными стеклами, за рулем которого был 25-летний помощник прокурора Ленинского района Смоленска Александр Семенников. Он предъявил удостоверение, но отказался проследовать в патрульный автомобиль. Тогда полицейские уложили прокурорского работника «лицом в асфальт», скрутили руки, надели наручники и доставили в дежурную часть городского УМВД. Вызволять задержанного приехала его мать — судья Смоленского облсуда Галина Кива. Выяснилось, что и дед помощника прокурора Александр Денисов является судьей этого же суда.
На инспекторов ДПС возбудили уголовное дело за задержание спецсубъекта. Они настаивали на невиновности, утверждая, что помощник прокурора не предъявлял служебного удостоверения. В региональном УМВД по итогам служебной проверки действия сотрудников признали законными. По решению Верховного суда РФ резонансное дело рассматривалось в соседней Тверской области. Гособвинение потребовало назначить по 4 года лишения свободы каждому. Судья Московского районного суда Твери Игорь Гоголев 2 ноября 2017 года приговорил Садотенкова и Федоренкова к 4 годам условно, Полтавин получил 3,5 года условно. В пользу потерпевшего были взысканы судебные издержки в 118 853 руб.
В январе 2018 года Гоголев, имевший 14-летний стаж работы федеральным судьей, подал в отставку по собственному желанию. В том же месяце Тверской областной суд, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры, отменил приговор первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение в ином составе суда.
В минувшую пятницу судья Дмитрий Журкин приговорил Садотенкова и Федоренкова к 4 годам колонии общего режима каждого, а Полтавина — к 3,5 года общего режима. Бывших инспекторов лишили офицерских званий. В пользу прокурорского работника с них в солидарном порядке были взысканы 234 282,9 руб. судебных издержек. Кроме того, с Министерства финансов РФ в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда взыскано 100 000 руб. Осужденных взяли под стражу в зале суда.