Ещё
Полицейским, избившим молодого прокурора, заменили условным срок на 11,5 года колонии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте

Полицейским, избившим молодого прокурора, заменили условным срок на 11,5 года колонии 

Legal.Report 1 час назад
В Твери со второй попытки приговорили к реальным срокам сотрудников ГИБДД, задержавших с применением силы помощника прокурора, выходца из судейской династии. Инспекторы взвода ДПС №3 отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по Смоленску лейтенанты Игорь Садотенков и Андрей Федоренков, а также младший лейтенант Алексей Полтавин признаны виновными по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и спецсредств).
8 августа 2016 года инспекторы ДПС у смоленского торгового центра «Макси» остановили Volkswagen Passat c тонированными стеклами, за рулем которого был 25-летний помощник прокурора Ленинского района Смоленска Александр Семенников. Он предъявил удостоверение, но отказался проследовать в патрульный автомобиль. Тогда полицейские уложили прокурорского работника «лицом в асфальт», скрутили руки, надели наручники и доставили в дежурную часть городского УМВД. Вызволять задержанного приехала его мать — судья Смоленского облсуда Галина Кива. Выяснилось, что и дед помощника прокурора Александр Денисов является судьей этого же суда.
На инспекторов ДПС возбудили уголовное дело за задержание спецсубъекта. Они настаивали на невиновности, утверждая, что помощник прокурора не предъявлял служебного удостоверения. В региональном УМВД по итогам служебной проверки действия сотрудников признали законными. По решению Верховного суда РФ резонансное дело рассматривалось в соседней Тверской области. Гособвинение потребовало назначить по 4 года лишения свободы каждому. Судья Московского районного суда Твери Игорь Гоголев 2 ноября 2017 года приговорил Садотенкова и Федоренкова к 4 годам условно, Полтавин получил 3,5 года условно. В пользу потерпевшего были взысканы судебные издержки в 118 853 руб.
В январе 2018 года Гоголев, имевший 14-летний стаж работы федеральным судьей, подал в отставку по собственному желанию. В том же месяце Тверской областной суд, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры, отменил приговор первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение в ином составе суда.
В минувшую пятницу судья Дмитрий Журкин приговорил Садотенкова и Федоренкова к 4 годам колонии общего режима каждого, а Полтавина — к 3,5 года общего режима. Бывших инспекторов лишили офицерских званий. В пользу прокурорского работника с них в солидарном порядке были взысканы 234 282,9 руб. судебных издержек. Кроме того, с Министерства финансов РФ в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда взыскано 100 000 руб. Осужденных взяли под стражу в зале суда.
Legal.Report: последние новости
Осужден инспектор ДПС, угрожавший водителю пистолетом из-за взятки Апелляция назначила 4 года колонии главе юротдела муниципалитета за взятку в 25 000 руб. Власти упростят прохождение таможни для бизнесменов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»35
Трамп и Меркель «проехались» по России305
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост847
«Он не должен был сесть»5
Россию назвали страной второго сорта574
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение