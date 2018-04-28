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В Котельничском районе мужчина вырвал сумку с вещами у прохожей
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В Котельничском районе мужчина вырвал сумку с вещами у прохожей 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Вчера в межмуниципальный отдел МВД России «Котельничский» поступило сообщение о том, что в одном из сел района в отношении женщины было совершено преступление.
42-летняя потерпевшая рассказала, что на улице на нее напал мужчина, который стал вырывать у нее сумку с вещами.
Некоторое время она сопротивлялась, но злоумышленник все-таки, применяя насилие, похитил ее имущество.
«Прибывшие на место происшествия в село полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Неработающий местный житель, 1989 года рождения, признался, что присмотрел жертву в магазине, вышел за ней, некоторое время шел следом, а потом напал», — сообщили в УМВД по Кировской области.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК России «Грабеж, совершенный с применением насилия». Проводятся следственные и иные процессуальные действия.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения на период расследования уголовного дела.
Фото — cod37.ru
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