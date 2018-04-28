В Котельничском районе мужчина вырвал сумку с вещами у прохожей

Вчера в межмуниципальный отдел МВД России «Котельничский» поступило сообщение о том, что в одном из сел района в отношении женщины было совершено преступление.

42-летняя потерпевшая рассказала, что на улице на нее напал мужчина, который стал вырывать у нее сумку с вещами.

Некоторое время она сопротивлялась, но злоумышленник все-таки, применяя насилие, похитил ее имущество.

«Прибывшие на место происшествия в село полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Неработающий местный житель, 1989 года рождения, признался, что присмотрел жертву в магазине, вышел за ней, некоторое время шел следом, а потом напал», — сообщили в УМВД по Кировской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК России «Грабеж, совершенный с применением насилия». Проводятся следственные и иные процессуальные действия.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения на период расследования уголовного дела.

Фото — cod37.ru