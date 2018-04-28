В столичной Некрасовке госпитализировали мужчину с ножевым ранением

В столичном районе Некрасовка доставлен в больницу мужчина с ножевым ранением грудной клетки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«В 02:34 27 апреля на службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о том, что к ним с адреса: улица Льва Яшина, дом 5, нарядом скорой медицинской помощи с колото-резаной раной грудной клетки госпитализирован неработающий», — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), добавил он.