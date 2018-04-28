Ещё
В столичной Некрасовке госпитализировали мужчину с ножевым ранением
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте

В столичной Некрасовке госпитализировали мужчину с ножевым ранением 

РИАМО 1 час назад
В столичном районе Некрасовка доставлен в больницу мужчина с ножевым ранением грудной клетки, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
«В 02:34 27 апреля на службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о том, что к ним с адреса: улица Льва Яшина, дом 5, нарядом скорой медицинской помощи с колото-резаной раной грудной клетки госпитализирован неработающий», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), добавил он.
РИАМО: последние новости
Автомобиль стоимостью около 7 млн рублей угнали на западе Москвы В Москве защита обжаловала продление ареста Серебренникова В Электростали женщина в ходе пьяной ссоры ранила собутыльника ножом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»35
Трамп и Меркель «проехались» по России301
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост847
«Он не должен был сесть»5
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО150
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение