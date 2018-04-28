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В Екатеринбурге за убийство осужден экс-прокурор
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В Екатеринбурге за убийство осужден экс-прокурор 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Ленинский суд Екатеринбурга вынес новый приговор бывшему прокурору и бизнесмену Андрею Карпову, который признан виновным в организации покушения на своего сообщника Александра Бабусенкова, сообщает Накануне.RU.
Напомним, что Карпов был признан виновным в организации двух заказных убийств, в том числе своего бухгалтера, у которой он обманным путем забрал 5 миллионов рублей, а также генеральный директор «Сибирской торговой компании» Евгения Коновалова, с которой у него возник конфликт из-за цены на недвижимость. Вместе с Карповым в деле принимали участие его подельники Савосин и Бабусенков. Савосин совершал убийства, а Бабусенков был посредником между киллером и Карповым.
Ранее Свердловский суд приговорил экс-прокурора к 21 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Савосин получил 21, 5 года, Бабусенков — 9,5 лет тюрьмы. Осужденные пытались обжаловать приговор в Верховном суде, но высшая инстанция оставила его без изменения.
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