В Екатеринбурге за убийство осужден экс-прокурор

Ленинский суд Екатеринбурга вынес новый приговор бывшему прокурору и бизнесмену Андрею Карпову , который признан виновным в организации покушения на своего сообщника Александра Бабусенкова, сообщает Накануне.RU.

Напомним, что Карпов был признан виновным в организации двух заказных убийств, в том числе своего бухгалтера, у которой он обманным путем забрал 5 миллионов рублей, а также генеральный директор «Сибирской торговой компании» Евгения Коновалова, с которой у него возник конфликт из-за цены на недвижимость. Вместе с Карповым в деле принимали участие его подельники Савосин и Бабусенков. Савосин совершал убийства, а Бабусенков был посредником между киллером и Карповым.