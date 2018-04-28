В Татарстане ликвидирована нарколаборатория, изъяты килограммы наркотиков 

В Казани задержан подозреваемый в производстве наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Операцию по задержанию провели оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков, а также инспекторы ГИБДД. У 28-летнего казанца изъяли весы, фасовочный и упаковочный материал. Кроме того, в квартире нашли уже подготовленные к продаже наркотики, в том числе, плодовые грибы с псилоцином, марихуану, МДМА. Следствие считает, что производство марихуаны было налажено в частном доме в Пестречинском районе республики. «Помещение, в котором культивировались запрещенные растения, было оснащено оборудованием для их полива, обогрева, вентиляции и освещения», — говорит Ирина Волк. В ходе обыска изъяли 54 растения, более 4 кг марихуаны и порядка 7 кг гашиша. Возбуждено уголовное дело. Суд отправил фигуранта под арест.