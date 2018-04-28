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Систему орошения ценой 1,5 млн рублей украли с совхозного поля в Башкирии
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Систему орошения ценой 1,5 млн рублей украли с совхозного поля в Башкирии 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфимском районе Башкирии с полей украли оросительную систему стоимостью 1,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.
Представитель организации по мелиорации земель сообщил в полицию, что с посевного поля одного из сельхозпредприятий Уфимского района исчезла межхозяйственная оросительная система.
Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Уфимскому району задержали подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей. Они признались в краже.
По предварительным данным, мужчины с помощью специального оборудования демонтировали оросительную систему с поля хозяйства. После совершения преступления они пытались скрыться, но их задержали полицейские. Ущерб оценили в 1,5 миллионов рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенная система орошения изъята. Мужчины находятся под подпиской о невыезде.
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