Систему орошения ценой 1,5 млн рублей украли с совхозного поля в Башкирии

В Уфимском районе Башкирии с полей украли оросительную систему стоимостью 1,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

Представитель организации по мелиорации земель сообщил в полицию, что с посевного поля одного из сельхозпредприятий Уфимского района исчезла межхозяйственная оросительная система.

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Уфимскому району задержали подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей. Они признались в краже.

По предварительным данным, мужчины с помощью специального оборудования демонтировали оросительную систему с поля хозяйства. После совершения преступления они пытались скрыться, но их задержали полицейские. Ущерб оценили в 1,5 миллионов рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенная система орошения изъята. Мужчины находятся под подпиской о невыезде.