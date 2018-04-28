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Московского учителя заподозрили в развращении подростка в подвале школы
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Московского учителя заподозрили в развращении подростка в подвале школы 

360tv.ru 1 час назад
Преподавателя одной из столичных школ заподозрили в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Как стало известно следствию, 23 апреля 55-летний мужчина в подвале московской школы на северо-западе города пошел на преступление против половой неприкосновенности 13-летнего подростка.
Полицейские задержали подозреваемого 27 апреля. Им оказался уроженец Владимирской области, живущий в Москве и работающий учителем в указанном учебном заведении.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Ставрополе 64-летнего пенсионера подозревают в изнасиловании 11‐летней школьницы. Мужчина надругался над своей жертвой рядом с одним из городских магазинов.
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