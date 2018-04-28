Московского учителя заподозрили в развращении подростка в подвале школы

Преподавателя одной из столичных школ заподозрили в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Как стало известно следствию, 23 апреля 55-летний мужчина в подвале московской школы на северо-западе города пошел на преступление против половой неприкосновенности 13-летнего подростка.

Полицейские задержали подозреваемого 27 апреля. Им оказался уроженец Владимирской области , живущий в Москве и работающий учителем в указанном учебном заведении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.