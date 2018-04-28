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В церкви в Приморье совершена кража на 200 тысяч рублей
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В церкви в Приморье совершена кража на 200 тысяч рублей 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-служба МО МВД России «Арсеньевский».
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа отдела полиции провела опрос заявителя и возможных очевидцев. Установлено, что неизвестный, отжав деревянную дверь кочегарки, проник в помещение церкви, откуда им были похищены ювелирные изделия и денежные средства.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался житель Анучинского района, ранее судимый за совершение имущественных преступлений. Основную часть похищенного он продал неизвестным лицам, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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