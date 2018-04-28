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В Санкт-Петербурге раскрыта серия мошенничеств с фиктивными договорами на медобслуживание
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В Санкт-Петербурге раскрыта серия мошенничеств с фиктивными договорами на медобслуживание 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Как ранее сообщалось, летом прошлого года сотрудники полиции задержали 69-летнюю женщину по подозрению в мошенничестве под предлогом доходного инвестирования.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России и УФСИН России изобличили указанную гражданку еще в ряде мошенничеств.
Так, установлено, что путем заключения фиктивных договоров на медицинское обслуживание с одним из крупных медучреждений Петербурга она завладела денежными средствами четырех предполагаемых пациентов на общую сумму более 2 миллионов рублей. Преступления были совершены в период с ноября 2016 по май 2017 года. По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Похищенное частично изъято. Подозреваемая находится под стражей.
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