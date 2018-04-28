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Арсенал пистолетов и карабинов и оружейную мастерскую обнаружили в квартире продавца мебели в Митино
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Арсенал пистолетов и карабинов и оружейную мастерскую обнаружили в квартире продавца мебели в Митино 

Агентство «Москва» 1 час назад
Сотрудники ФСБ и полиции обнаружили оружейную мастерскую в квартире продавца мебельного магазина на северо-западе столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, силовики обследовали квартиру в Уваровском пер., в которой проживает 31-летний мужчина, работающий продавцом-консультантом в магазине Hoff. «При обследовании помещения обнаружены пистолет-пулемет Судаева, пять пистолетов Макарова, пистолет ТТ, пять револьверов системы Наган, два карабина „Сайга“, пистолет Browning, два травматических пистолета, магазины и детали к огнестрельному оружию, более 1,5 тыс. патронов различного калибра, около 250 компонентов ручных гранат, артиллерийский снаряд, 400 гр. пороха, а также четыре токарных станка и прочее оборудование для производства оружия и боеприпасов», — перечислил источник.
Против подозреваемого, который имеет судимость за вандализм, возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия. Все находки изъяли и направили на исследование. Ведется следствие.
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