Арсенал пистолетов и карабинов и оружейную мастерскую обнаружили в квартире продавца мебели в Митино

По словам собеседника агентства, силовики обследовали квартиру в Уваровском пер., в которой проживает 31-летний мужчина, работающий продавцом-консультантом в магазине Hoff. «При обследовании помещения обнаружены пистолет-пулемет Судаева, пять пистолетов Макарова, пистолет ТТ, пять револьверов системы Наган, два карабина „Сайга“, пистолет Browning, два травматических пистолета, магазины и детали к огнестрельному оружию, более 1,5 тыс. патронов различного калибра, около 250 компонентов ручных гранат, артиллерийский снаряд, 400 гр. пороха, а также четыре токарных станка и прочее оборудование для производства оружия и боеприпасов», — перечислил источник.

Против подозреваемого, который имеет судимость за вандализм, возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия. Все находки изъяли и направили на исследование. Ведется следствие.