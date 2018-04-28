В Волгограде спустя 15 лет нашли мужчину, причастного к убийству бомжа

Полицейские задержали волгоградца, подозреваемого в убийстве около ж/д-вокзала 39-летнего мужчины без определенного места жительства в 2003 году.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, 15 лет назад в больнице из-за закрытой травмы живота с разрывом селезенки скончался бомж. Долгое время полицейские не могли вычислить преступника. На днях сотрудники СУ СКР и оперативники территориального подразделения МВД узнали, что к убийству бомжа может быть причастен 42-летний безработный житель Центрального района. После этого они возобновили расследование уголовного дела.

Подозреваемый рассказал, что в 2003 году он вместе с другом распивал спиртное во дворе дома на улице Новороссийской. Когда мимо них начал проходить бомж, он из-за неприязни к нему накинулся на него с кулаками. Он несколько раз ударил ногами бомжа в грудь, после чего продолжил пить.

Подозреваемый утверждает, что убивать его не хотел. По его словам, он один раз ударил бомжа в область туловища, от чего, по его мнению, тот не мог умереть. Сейчас мужчина заключен под стражу.