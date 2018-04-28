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Трое мужчин продавали немаркированный алкоголь на территории Московского региона
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Трое мужчин продавали немаркированный алкоголь на территории Московского региона 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сотрудники полиции в новой Москве пресекли деятельность организованной группы, занимающейся реализацией немаркированной алкогольной продукции на территории Московского региона, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.
«В ходе отработки полученной информации и реализации комплекса оперативных мероприятий на территории новой Москвы сотрудники полиции задержали троих участников группы, в том числе организатора противоправной деятельности. Как было установлено, злоумышленники посредством сети Интернет реализовывали контрафактный товар. В арендуемых ими нежилых помещениях сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 1,4 тысячи бутылок немаркированной алкогольной продукции», — говорится в сообщении.
Троим фигурантам уголовного дела в возрасте от 29 до 45 лет предъявлено обвинение. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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