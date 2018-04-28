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Выпускнице красноярского детдома дали квартиру в доме под снос
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Выпускнице красноярского детдома дали квартиру в доме под снос 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: 360tv.ru
На скамье подсудимых в скором времени окажется красноярский чиновник, поселивший сироту из интерната в дом, предназначенный к сносу. Уголовное дело о халатности уже передано в суд, сообщили в краевом ведомстве.
По версии следствия, два года назад глава администрации Бирилюсского района Красноярска заключил контракт на приобретение жилья для выпускницы местного детдома. Квартиру сироте купили в деревянном доме 1968 года постройки. Спустя семь месяцев по инициативе того же чиновника дом признали аварийным из-за ветхости и приказали снести.
Руководитель мэрии Бирилюсского района виновным ни в чем себя не считает.
Накануне инспектора красноярской колонии заподозрили в получении взятки. По версии следствия, за бутылку дорогого коньяка тюремщик отнес запрещенную передачку заключенному.
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