Выпускнице красноярского детдома дали квартиру в доме под снос

На скамье подсудимых в скором времени окажется красноярский чиновник, поселивший сироту из интерната в дом, предназначенный к сносу. Уголовное дело о халатности уже передано в суд, сообщили в краевом ведомстве.

По версии следствия, два года назад глава администрации Бирилюсского района Красноярска заключил контракт на приобретение жилья для выпускницы местного детдома. Квартиру сироте купили в деревянном доме 1968 года постройки. Спустя семь месяцев по инициативе того же чиновника дом признали аварийным из-за ветхости и приказали снести.

Руководитель мэрии Бирилюсского района виновным ни в чем себя не считает.

Накануне инспектора красноярской колонии заподозрили в получении взятки. По версии следствия, за бутылку дорогого коньяка тюремщик отнес запрещенную передачку заключенному.