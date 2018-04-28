Пьяная ссора в Шатуре закончилась поножовщиной

В Шатуре на улице Калинина бригадой скорой помощи в больницу с ножевым ранением был доставлен и госпитализирован мужчина 1991 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции мужчина 1982 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.