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Пьяная ссора в Шатуре закончилась поножовщиной
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Пьяная ссора в Шатуре закончилась поножовщиной 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Мужчина ранил ножом приятеля во время пьяной ссоры в подмосковной Шатуре, пострадавшего доставили в больницу, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
В Шатуре на улице Калинина бригадой скорой помощи в больницу с ножевым ранением был доставлен и госпитализирован мужчина 1991 года рождения.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции мужчина 1982 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
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