Около 1,3 млн руб. украли из офиса мебельной фирмы в Коптево

Утром 27 апреля в службу «02» с заявлением о краже обратился представитель компании, производящей мебельную продукцию. «Оперативники выяснили, что в ночное время трое неизвестных через окно проникли в офис фирмы, расположенный на ул. Нарвская. Там злоумышленники взломали два сейфа и похитили денежные средства в сумме около 1,3 млн руб.», — сказали в столичном главке.

В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется следствие.