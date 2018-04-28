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Около 1,3 млн руб. украли из офиса мебельной фирмы в Коптево
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Около 1,3 млн руб. украли из офиса мебельной фирмы в Коптево 

Агентство «Москва» 1 час назад
Московская полиция ищет преступников, обокравших офис компании в районе Коптево, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Утром 27 апреля в службу «02» с заявлением о краже обратился представитель компании, производящей мебельную продукцию. «Оперативники выяснили, что в ночное время трое неизвестных через окно проникли в офис фирмы, расположенный на ул. Нарвская. Там злоумышленники взломали два сейфа и похитили денежные средства в сумме около 1,3 млн руб.», — сказали в столичном главке.
В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется следствие.
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