Мебельный комбинат ограбили в Коптеве на 1,2 млн рублей 

В полицию обратился сотрудник производящего мебельную продукцию предприятия с заявлением о краже. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного главка.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что кража произошла в ночь на 27 апреля. По предположениям полиции, трое злоумышленников отжали оконную раму, так проникли в контору мебельного комбината и, грубо сломав замки, опустошили два сейфа.
Материальный ущерб составил 1,262 миллиона рублей
— источник.
Коптевские следователи возбудили уголовное дело по факту кражи. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
Главы нескольких районов Москвы лишились должностей из‐за того, что недостаточно внимательно рассматривали жалобы горожан. Руководителей лишились Некрасовка, Филевский пар и Ховрино. Причинами увольнения стали жалобы на дороги, дворы и мусор. Перед тем должности лишился руководитель района Коптево за увлечение фоторедакторами: в одном из его отчетов обнаружили приукрашенные фотоснимки.