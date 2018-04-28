Мебельный комбинат ограбили в Коптеве на 1,2 млн рублей

В полицию обратился сотрудник производящего мебельную продукцию предприятия с заявлением о краже. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного главка.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что кража произошла в ночь на 27 апреля. По предположениям полиции, трое злоумышленников отжали оконную раму, так проникли в контору мебельного комбината и, грубо сломав замки, опустошили два сейфа.

Материальный ущерб составил 1,262 миллиона рублей

— источник.

Коптевские следователи возбудили уголовное дело по факту кражи. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.